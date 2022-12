Cidades Funcionária de bar denuncia que foi agredida por empresário suspeito de torturar ex-namorada Lorrana Thais relata ter sido chamada de “vagabunda” e ameaçada de morte por Thiago Brandão

A funcionária de um bar localizado no setor Marista, em Goiânia, procurou a Polícia Civil no último dia 15 de dezembro para denunciar que foi agredida pelo empresário Thiago Brandão Abreu, de 42 anos, horas antes de ele espancar e torturar a maquiadora Isabella Lacerda, de 20 anos. Lorrana Thais, de 31 anos, relata que o homem chegou a sacar uma arma de fogo no estabelecimento, d...