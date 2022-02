Cidades Funcionária do MPGO faz bilhete após ter lanche furtado e viraliza na web A publicação feita ultrapassou 100 mil curtidas em menos de 24 horas no ar

Após ter seu iogurte furtado na última quinta-feira (17), Viviane Ribeiro se irritou e pediu autorização do seu coordenador para escrever um recado e mandar no grupo geral do WhatsApp, onde se encontram a maioria dos funcionários do local. A arquiteta só não fazia ideia que seu bilhete viralizaria na internet, com mais de 100 mil curtidas em menos de 24 horas, logo d...