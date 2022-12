Um funcionário de uma empresa de transportes foi preso nesta quinta-feira (8) suspeito de receber uma comissão mensal de R$ 200 mil para fraudar os fretes, em Anápolis, a 60 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o prejuízo causado pode chegar a R$ 53 milhões.

O delegado Luiz Carlos Cruz, do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic), afirma que o suspeito privilegiou empresas de frete que cobravam mais caro pelo serviço. “As investigações começaram há um mês, quando denunciaram a ausência de competição entre as empresas”, diz.

Luiz Carlos explica que o funcionário pode fazer parte de um grupo criminoso que superfatura os valores dos fretes. “O esquema envolve a prática de vários crimes de estelionato para tornar o transporte mais caro para a empresa mediante o pagamento de comissão mensal”, relata.

Além disso, a corporação destaca que o grupo tentava ocultar e fragmentar os valores obtidos com a prática criminosa, o que pode caracterizar lavagem de dinheiro. Por isso, a Operação Carga Cara realizou nesta quinta-feira (8), a prisão do funcionário e apreendeu diversos bens dele.

A corporação detalha ainda que foram apreendidos uma casa de um condomínio de luxo no município de Anápolis, carros e relógios. “A Polícia Civil prosseguirá com as investigações, a fim de aprofundá-las, ao passo que o homem preso hoje está à disposição do Poder Judiciário”, finaliza.

