Cidades Funcionário é suspeito de matar a facadas cachorro de dono de oficina Caso ainda está em investigação e será concluído em aproximadamente dez dias, diz Polícia Civil

Um cachorro morreu na última quarta-feira (1º) após ser esfaqueado em Souzalândia, um distrito de Barro Alto, na região Central de Goiás. O suspeito do crime é funcionário do tutor do animal. O cão da raça boxer chegou a ser socorrido pelo tutor e encaminhado para uma clínica veterinária, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito deu dois golpes...