O corpo do homem de 38 anos, que estava desaparecido após sair para pescar foi encontrado. Ele desapareceu nesta quinta-feira (8) em uma fazenda que fica no município de Mineiros, na região sul do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoas que trabalham na fazenda disseram que um dos funcionários saiu para pescar em uma represa e não retornou. A equipe dos bombeiros foi acionada e encontrou a moto da vítima nas margens da represa.

Foram feitas buscas pela equipe de mergulho no local e o corpo da vítima foi localizado dentro da água, cerca de três metros de profundidade. Ainda de acordo com informações dos bombeiros, a família teria dito que o homem sofria com problema de depressão.

Apesar dessa informação, a causa da morte e o que poderia ter levado ao afogamento é desconhecida. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e somente após exames será possível dizer se ele foi vítima de algum mal súbito por exemplo, que o levou a cair e se afogar.

