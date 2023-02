A Polícia Civil indiciou um jovem de 19 anos pelo crime de maus-tratos contra um cachorro, crime que teria sido cometido no período em que ele era funcionário de um pet shop, em Caldas Novas. Imagens obtidas nas investigações mostram o momento em que o rapaz seca os pelos do animal com um secador e o puxa enquanto ele tenta se desvencilhar, além de bater nele com o objeto. Segundo a polícia, o cachorro teve uma queimadura no olho por causa do ar quente do secador.

Ao POPULAR, o delegado Rogério Moreira relata que a dona do animal procurou a polícia no início de janeiro para denunciar o caso. A mulher contou que em dezembro deixou seu cachorro, da raça shih tzu, no pet shop, mas quando voltou para buscá-lo percebeu que o animal estava com um machucado na região do olho.

Questionados, os responsáveis pelo pet shop não souberam explicar o motivo do ferimento, e segundo a polícia, alegaram que poderia ser uma simples irritação. A dona do cachorro, então, o levou ao veterinário, que informou que na verdade o ferimento no olho do pet era uma queimadura possivelmente fruto de maus-tratos.

Tortura

O crime teria ocorrido no dia 23 de dezembro. Imagens das câmeras de segurança do pet shop obtidas pelos policiais mostram quando o indiciado secava os pelos do cachorro, ocasião em que o agrediu por diversas vezes com o secador e, segundo a polícia, o queimou com o ar quente que soprava do aparelho, “torturando o animal que estava acorrentado.”

Como o nome do pet shop não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com o estabelecimento. Mas conforme o delegado Rogério Moreira, o funcionário estava em período de experiência e foi desligado.

Após ser intimado, ele compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas no último dia 9 de fevereiro. No entanto, foi orientado pelo advogado a ficar em silêncio.

O cachorro foi levado aos cuidados de um veterinário e passa bem. Já o jovem, “diante dos depoimentos testemunhais e das imagens que flagraram” o crime, pode pegar até cinco anos de prisão caso seja condenado. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do rapaz. O espaço permanece aberto.

Leia também:

Homem é indiciado por matar cachorro da vizinha após animal entrar na casa dele

Funcionário é suspeito de matar a facadas cachorro de dono de oficina