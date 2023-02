O funcionário de um supermercado foi preso nesta quarta-feira (15) por suspeita de furtar o estabelecimento em que trabalhava. O caso aconteceu no centro de Anápolis. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem de 24 anos escondeu produtos no lixo.

Segundo a PM, os donos do supermercado viram por câmeras de segurança, que no dia anterior o funcionário furtou várias mercadorias e colocou em um carrinho junto com o lixo. Ao chegarem no local, os policiais relataram que os donos estavam esperando para que pudessem falar com o funcionário.

Ainda segundo relato da PM, o suspeito foi flagrado com um carrinho onde estavam alguns sacos de lixo e caixas vazias por cima e por baixo escondidas, estavam as mercadorias retidas do estabelecimento.

O valor dos produtos que o homem escondeu para retirar do supermercado somam aproximadamente R$ 2 mil. O suspeito e a dona do local foram até a central de flagrantes da cidade onde o funcionário recebeu voz de prisão e deve responder por crime de furto qualificado.

Nossa reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito para pedir um posicionamento sobre o caso. Permanecemos com espaço aberto.

