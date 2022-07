Cidades Funcionário dos Correios é suspeito de matar colega de trabalho com facada nas costas, em Goiânia O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (4) em uma agência no setor Jardim América; homem está preso

Um homem de 23 anos, funcionário de uma empresa terceirizada dos Correios, matou o colega de trabalho com uma facada nas costas na manhã desta segunda-feira (4). Os dois trabalhavam em uma agência localizada no Jardim América. Segundo informações da Polícia Civil (PC), que investiga o caso, os dois funcionários tinham desavenças no trabalho. Na última semana, o auto...