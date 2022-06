Cidades Funcionário inconformado com demissão é preso suspeito de furtar R$ 20 mil de posto de combustíveis Além dele, outra pessoa foi presa por ter participado do crime. Câmeras de segurança mostram quando eles saem do estabelecimento

Duas pessoas foram presas por furto qualificado. A dupla é suspeita de subtrair R$ 20 mil de um posto de combustíveis no Setor Oeste, em Goiânia. A dupla arquitetou e executou o plano do crime porque um deles havia sido demitido, estava cumprindo aviso prévio, mas estava insatisfeito com a decisão da administração da rede de postos. No dia do crime os suspeitos desabi...