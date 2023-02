Um motorista concursado na Prefeitura de Israelândia foi preso porque utilizou um veículo público para realizar furto de uma carreta, diz Polícia Militar (PM). A prisão do suspeito, aconteceu em Iporá, na última quarta-feira (1). O motorista confessou o crime à polícia e indicou o local onde havia escondido a carreta. Todos os bens roubados foram recuperados.

De acordo com relatos da Polícia Militar, o crime teria acontecido no dia 1° de fevereiro, às 5h50, entre a Avenida Pio 12 e a Rua Catalão, em Iporá. O motorista leva a carreta para uma rua menos movimentada e de lá chama um taxista, que leva o veículo furtado até o Jardim Monte Alto em Iporá, usando o carro da Prefeitura. De lá, o suspeito teria chamado outra pessoa para levar o veículo para a zona rural de Israelândia.

Em depoimento à PM, o suspeito diz ter tirado a placa da carreta e na sequência leva a polícia até sua chácara. Lá as equipes encontraram o veículo furtado e também a placa escondida no carro pessoal do motorista.

As investigações da Polícia Militar e da inteligência da Prefeitura de Iporá tiveram início logo no dia 2 de fevereiro e a identificação do suspeito foi feita na última segunda-feira (6). Como não houve flagrante, é necessária uma investigação para dar sequência ao caso.

O homem atua como motorista de ambulância e demais veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Israelândia. A prefeitura disse que vai abrir uma comissão e um processo administrativo disciplinar para decidir o que vai acontecer com o funcionário.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Israelândia para saber do andamento das medidas contra o servidor, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta matéria. O suspeito não quis se pronunciar sobre o caso.

