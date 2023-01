Dois funcionários de um frigorífico em Jataí, na região sul do Estado, foram presos nesta terça-feira (3) por suspeita de furto. A empresa já estava monitorando alguns suspeitos depois que o responsável notou diferença no estoque. Os homens foram pegos em uma mata próxima da empresa, com os pacotes de carne dentro de um saco de lixo.

Os cortes de picanha e coxão mole foram colocados em sacos plásticos na tentativa de não chamar atenção, mas como já havia a suspeita que alguém estava retirando carnes da empresa, os dois acabaram pegos por seguranças do próprio frigorífico.

De acordo com Boletim de Ocorrência, as carnes encontradas com os suspeitos são 20 peças de picanha pesando aproximadamente 34.200 kg e seis pacotes de coxão mole, com aproximadamente 41.200 kg.

A Guarda Civil Municipal de Jataí informou que foi chamada e levou os dois homens de 19 e 20 anos, para a delegacia da Polícia Civil, lá eles ficaram presos por furto qualificado. O funcionário teria confessado que pegou as carnes e que recebeu ajuda de um outro empregado do frigorífico para realizar o furto. De acordo com a Polícia Civil os dois funcionários disseram que venderiam as carnes, mas não informaram para quem.

Leia também:

- Homem é preso furtando carnes em supermercado de Jataí; vídeo

- Homens são presos suspeitos de aplicar golpes contra caminhoneiros, em Jaraguá

- Homem é preso suspeito de homofobia e agressão a colega em farmácia de Aragarças