Cidades Funcionários fazem manifestação em frente ao Cmei onde diretora foi agredida Servidores filmaram o momento em que a mãe de um aluno agride a funcionária com chineladas no rosto

Professores e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) do Jardim Primavera, em Goiânia, realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (30) contra a violência sofrida por servidores da educação. Nesta segunda-feira (29), a diretora da unidade foi agredida com chineladas no rosto. Vestidos de preto e com diversos cartazes nas mãos, os manif...