As unidades do Vapt Vupt vão funcionar em horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2022, no Catar. A Secretaria de Administração informa que o cidadão que realizou agendamentos para os horários das partidas precisa remarcar o atendimento.

De acordo com a pasta, quando as partidas forem às 13h, o expediente do Vapt Vupt será encerrado às 12h. Já nas datas em que a seleção entra em campo às 16h, o funcionamento das agências será até às 14h. “Não haverá alteração no expediente quando a competição ocorrer às 12h”, destacou.

A medida passa a valer a partir desta quinta-feira (24) e os usuários que agendaram serviços antes da publicação do decreto com a definição das regras para o funcionamento dos órgãos públicos devem buscar a agência escolhida, na mesma semana da marcação, para remanejamento do atendimento.

Por fim, a secretaria destaca que, além dos atendimentos presenciais, o Governo de Goiás oferta mais de 110 serviços totalmente digitais, por meio do programa Expresso. Os usuários podem acessar o portal em qualquer horário, dia ou local e realizar o serviço.

