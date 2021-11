Cidades Funerária que esperou três dias para enterrar pastor não será punida Prefeitura de Goiatuba revelou ter errado ao autuar funerária e resolveu arquivar o caso

Atualizado às 11:28 desta quarta-feira (3) A Prefeitura de Goiatuba revelou ter errado em autuar a funerária que esperou por três dias para enterrar o corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues, no último dia 25 de outubro. De acordo com o poder municipal, o caso foi arquivado no dia 29 do mesmo mês após uma análise não apontar irregularidade no sepultamento. ...