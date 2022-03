Cidades Gás parcelado, máscara em Aparecida e leitos de UTI Fique por dentro das notícias da manhã desta quarta-feira, 16 de março de 2022

Após reajuste, consumidor já parcela gás no cartão Após o último reajuste de 16,1% no preço do gás de cozinha, o botijão de 13 quilos já está custando até R$ 140 na capital e R$ 145 no interior do Estado. Com valores tão altos, os clientes estão parcelando em até três vezes o pagamento no cartão de crédito. Aparecida de Goiânia desobriga uso de máscaras em...