Ajudar as pessoas. Esse é o sonho das irmãs Lara Cunha e Lana Cunha, de 18 anos, que têm neste domingo (20), a possibilidade de dar mais um passo para ingressar no curso de psicologia. As estudantes farão o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Lana conta que a vontade de cursar psicologia foi inspirada na mãe, que teve oportunidade de fazer psicologia e não conseguiu. “Eu gosto de dar conselhos e ajudar as pessoas. Tem gente que precisa e não tem ninguém para aconselhar”, justifica Lara.

Lara e Lana, que moram no Setor Orlando de Morais, afirmaram que não enfrentaram trânsito até o local da prova, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

