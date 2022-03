Cidades Gêmeas siamesas estão com boa cicatrização, diz boletim Irmãs, de dois anos, receberam expansores de pele na última quarta-feira (9)

As gêmeas siamesas Heloá e Valentina apresentam boa cicatrização após procedimento, onde receberam expansores de pele. As irmãs, de dois anos, seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD) em estado regular. Na UTI, as meninas estão sendo monitoras, não apresentaram febre nas últimas 24 horas, respir...