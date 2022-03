Cidades Gêmeas siamesas não apresentaram febre nas últimas 24 horas, diz boletim Valentina e Eloá passaram por terceiro procedimento antes da cirurgia de separação, que está prevista para o segundo semestre deste ano

As gêmeas siamesas Valentina e Eloá seguem em recuperação após receberem expansores de pele. Elas apresentam estado regular e permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas, de acordo com o boletim, divulgado na manhã desta quinta-feira (10), não apresentaram febre nas últimas 24 horas. As irmãs, de dois anos, respiram de forma espontânea e se a...