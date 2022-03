Cidades Gêmeas siamesas recebem alta da UTI, em Goiânia Meninas nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias

As gêmeas siamesas Valentina e Heloá, de dois anos, receberam alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, na noite desta segunda-feira (14). As meninas que receberam expansores de pele no último dia 9 e seguem em recuperação. Boletim divulgado nesta terça-feira (15), informa que as irmãs estão com boa cicatriz...