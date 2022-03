Cidades Gêmeas siamesas recebem expansores de pele em Goiânia A cirurgia iniciada por volta das 7 horas durou aproximadamente duas horas e foi realizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente

Atualizada às 12h13. As gêmeas siamesas Valentina e Heloá receberam na manhã desta quarta-feira (9) expansores de pele. A cirurgia iniciada por volta das 7 horas durou aproximadamente duas horas e foi realizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Este é o terceiro procedimento antes da cirurgia para separação das meninas, previsto para o...