Cidades Gêmeos são presos suspeitos de esfaquear mulher em bar de Rio Verde Vítima mora em kitnet no mesmo lote dos irmãos, ataque teria sido motivado por brigas e discussões anteriores

Dois irmãos gêmeos de 26 anos foram presos por suspeita de esfaquear uma mulher, de 28, em um bar de Rio Verde, região sudoeste do estado. Informações da Polícia Militar (PM) dão conta que os irmãos são vizinhos da vítima, que trabalha como garota de programa, e moram em kitnets no mesmo lote. No boletim de ocorrência consta que, na quarta-feira (15), a vítima foi at...