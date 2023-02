O g1 Goiás transmite ao vivo a programação da União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado de Goiás (Umadego) desta segunda-feira (20). A transmissão em tempo real acontece a partir das 13h.

O evento começou no dia 17 e vai até 21 de fevereiro, no Ginásio Goiânia Arena, na capital do estado de Goiás. Esta é a 60º edição do Congresso de Jovens durante o carnaval.

Nesta segunda-feira (20), a abertura dos portões da conferência está prevista para 12h e as atrações vão até às 21h35. O mediador do dia será o Pr. Ivalto Rubens e o congresso vai contar com pregações, shows e muito louvor (veja abaixo a programação).

Programação de segunda (20/02/2023)

Mediador: Pr. Ivalto Rubens

12h – Abertura Dos Portões

13h-13h50 – Clayton Queiroz

13h55-14h55 – Pr Genival Bento

15h-15h55 – Theo Rubia

15h55-16h55 –Pr Victor Hugo

17h-17:10h – Ad Esperança

17h15-18h15 – Ad Campinas

18h20-19h30 – Pr Rafael Oliveira

19h35-20h25 – Israel Salazar

20h30-21h30 – Pr André Fernandes

21h35 – Encerramento

Umadego

Ao todo, conforme a organização, serão mais de 30 atrações durante os cinco dias de congresso. Cantores como pregador Luo, Gabriela Rocha e Thalles Roberto estão entre os confirmados para reafirmar o amor de Jesus Cristo aos participantes da conferência.

A organização espera reunir mais de 20 mil pessoas. Os interessados em comparecer ao evento podem comprar os ingressos pelo site.

Leia também:

Conferência Umadego: doadores de sangue poderão trocar comprovante por isenção da taxa de inscrição

Apresentador tropeça e cai do palco do carnaval de rua em Caldas Novas, diz prefeito

Janja acompanha folia em Salvador ao lado de Gilberto Gil