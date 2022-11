O Inep divulgou nesta quarta-feira (23) o gabarito oficial do Enem 2022. Os candidatos podem consultar na página oficial do órgão. Mesmo com os gabaritos das provas, os participantes ainda não conseguem saber a nota que tiveram na prova. Os resultados individuais só serão divulgados no dia 13 de fevereiro.

A prova do Enem é elaborada com o modelo da TRI (Teoria de Resposta ao Item), assim as notas finais variam de acordo com quais itens foram anotados corretamente -e não leva em conta apenas a quantidade de acertos.

As provas do Enem foram aplicadas nos últimos dias 13 e 20 de novembro para 2,3 milhões de candidatos. A taxa de abstenção em 2022 foi de 32,4% -é a segunda maior taxa desde 2009, só sendo superada pelas aplicações em meio à pandemia.

Não compareceram aos dois dias de prova 1,1 milhão de inscritos, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (21) pelo governo.

No primeiro domingo de prova, os candidatos fizeram a redação e 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas. Já no segundo dia, eles tiveram que responder a 90 perguntas de matemática e ciências da natureza.

A prova abordou em suas questões a ampliação das desigualdades educacionais e sociais no Brasil durante a pandemia. Mais uma vez, no entanto, a ditadura militar ficou de fora da prova.

Leia também:

- Enem 2022, último sob Bolsonaro, tem abstenção entre maiores desde 2009

- Alunos de Goiânia recebem local de prova do Enem em outra cidade e precisam viajar

- Segundo dia de prova do Enem mira questões ligadas a temas atuais