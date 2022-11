Cidades Galpão de armazenamento pega fogo em Goiânia Segundo bombeiros, o local estava desocupado

Um galpão de armazenamento pegou fogo no no setor Residencial Ville de France, em Goiânia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. O local estava desocupado e ninguém se feriu. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (16). Segundo os bombeiros, o incêndio não foi de grandes proporções e foi combatido em aproximadamente 40 minuto...