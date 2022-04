Cidades Gambá listrado ataca agente da Amma com "jato de fedor" em Goiânia: "Arde o olho, de tanto que fede" Animal foi resgatado sem ferimentos e encaminhado ao Ibama. Secreção expelida causa ardência nas narinas e nos olhos, podendo provocar também tontura e enjoo

Um gambá listrado, conhecido como cangambá, atacou com um "jato de fedor" a gerente de proteção e manejo de fauna da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Isabela Saddi, durante uma ocorrência na Vila Pedroso, em Goiânia. "É uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida e olha que eu trabalho só com animal selvagem. Basicamente, é um cheiro de queimado com en...