Cidades Gambás são encontrados na asa de avião após voo do RS até Goiânia; vídeo Animais estavam em uma aeronave de pequeno porte que saiu da região Sul do Brasil e pousou na capital

Dois gambás, sendo um deles filhote, foram resgatados, nesta segunda-feira (12), de um hangar, no aeródromo de Goiânia. Os animais estavam em uma aeronave de pequeno porte que saiu da região Sul do Brasil e pousou na capital. Assim que a aeronave pousou, os gambás saíram e se esconderam entre lonas, que estavam no local. Segundo a gerente de proteção e manejo de fau...