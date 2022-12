Atualizada às 13h44.

Um funcionário de um bar da cidade de Goiânia, localizado no setor Alto da Glória, não aceitou sua demissão e provocou um quebra-quebra no estabelecimento. Segundo o dono do bar, Heitor Caobianco, de 18 anos, o homem foi demitido na quinta-feira (8) e na sexta (9) foi até o estabelecimento provocar a confusão.

O homem era garçom e ficava responsável pelo atendimento aos clientes, mas devido às faltas excessivas, foi demitido. Heitor conta que no dia seguinte ele ficou rodando o quarteirão do bar diversas vezes, como forma de ameaça, e foi até o comércio à noite portando uma faca. “A família dele também foi e participou do quebra-quebra. Eles são conhecidos no setor por serem problemáticos e causar confusão por onde passam” explica Heitor.

Nas imagens da câmera de segurança, é possível observar o garçom sem camisa e com uma faca na mão. Além das três mulheres que quebraram alguns itens do bar, a família também levou uma criança de 9 anos, que acompanhou toda a situação. Eles invadiram o bar, quebraram louças, copos, eletrodomésticos e móveis.

“Eu tinha recentemente comprado uma televisão de 84 polegadas para os clientes assistirem os jogos da Copa. Eles quebraram também, informou o dono do bar”. No total, o prejuízo foi de cerca de R$ 10 mil.

Vídeos feitos por pessoas que estavam no local mostram quando as mulheres entram no bar, arremessam copos que chegam a atingir pessoas que estavam no local. Em uma gravação, é possível ver quando uma mulher joga um objeto e quebra uma televisão

Prisão

O funcionário fugiu antes da chegada da Polícia Militar, que prendeu em flagrante as três mulheres que o acompanhavam. Por meio das imagens das câmeras de segurança ele foi localizado e preso em seguida. Os quatro envolvidos não tiveram direito à fiança e seguem presos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que investiga o caso, e aguarda retorno.

