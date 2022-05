O Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, vai receber ações contra a dengue desta segunda-feira (23) até sábado (28). O bairro tem mais de 11,5 mil imóveis e é o terceiro da cidade com o maior número de casos confirmados da doença.

O “Semanão contra o Aedes” vai contar com visitas domiciliares para vistoria e orientação sobre medidas de prevenção ao inseto. Mais de 30 agentes de saúde vão percorrer as casas do bairro. A região também terá um mutirão na terça e na quarta (24 e 25) para coleta de pneus, que serão destinados à reciclagem.

Secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães diz que as visitas dos agentes são feitas diariamente, mas ressalta que cada morador deve cuidar do próprio quintal, descartando corretamente materiais que possam acumular água.

Dengue no município

O último boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida mostra que somente neste ano já foram notificados 12 mil casos de dengue na cidade. Desses, 9.919 foram confirmados por meio de exames laboratoriais. Outros 881 casos apresentaram sinais de agravamento e 21 foram considerados graves. Cinco pessoas morreram em decorrência da doença. Outros 14 óbitos estão em investigação.

Dentre os bairros com maior número de casos de dengue confirmados, o Buriti Sereno lidera, com 548 registros. Em segundo lugar está o Jardim Tiradentes, com 282, seguido do Garavelo, com 278. Na quarta posição figura a Vila Brasília, com 251 confirmações, e em quinto o Jardim Alto Paraíso, com 249.

Coordenador interino de Vigilância Ambiental, Flávio Ned Alves disse que durante todo o ano de 2021 foram 10.646 casos notificados e 7.954 confirmados. “Neste ano, em cinco meses, já ultrapassamos esses números. Os dados nos colocam em situação de alto risco e por isso precisamos do apoio dos moradores. A luta contra o aedes é de toda Aparecida”, reforçou.

