Uma mulher de 38 anos foi presa suspeita de matar um idoso de 65 anos na última segunda-feira (12), em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o delegado Tibério Cardoso, os dois envolvidos teriam combinado um programa, mas depois o idoso queria pagar menos que o combinado.

"A discussão evoluiu e eles acabaram brigando. Ela conseguiu uma faca e perfurou a vítima", contou o delagado Tibério. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PC-GO), uma testemunha denunciou à Polícia Militar que havia uma pessoa morta dentro da casa do idoso. Ao entrarem na residência, a polícia encontrou o homem morto dentro do banheiro.

À polícia, a testemunha ainda relatou que o idoso e a garota de programa haviam estado juntos na noite de domingo (11), virando a madrugada de segunda-feira, e que eles teriam combinado o valor de R$ 20 pelo programa, mas depois o idoso queria pagar R$ 10. Segundo o delegado, a testemunha esteve com os dois na noite anterior do crime.

Em depoimento, ela negou o crime dizendo que teria ido embora após a discussão e que o idoso teria ficado na companhia de usuários de drogas. De acordo com as investigações, os dois teriam envolvimento frequente com uso de drogas.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a cadeia de Barro Alto, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso.

O nome da garota de programa não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa dela.

