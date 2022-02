Cidades Gata fica cega e corre risco de vida após ser mergulhada em cimento, em Goiânia Profissionais que acompanham Eva alertam que ela pode ter ingerido cimento e desenvolver, a qualquer momento, uma obstrução intestinal

Uma gatinha foi resgatada debaixo de um carro, no último sábado (19), sem conseguir se mexer, quase em óbito, após ter sido mergulhada em cimento fresco, no Parque Amazônia, em Goiânia. O material secou e o animal ficou imóvel, desidratado e com baixa temperatura. Uma moradora pediu ajuda ao grupo independente Protetores de Animais de Goiânia e o animal foi encaminhado a...