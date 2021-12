Cidades Gato prende as patas em portão eletrônico em Goianésia e é resgatado por bombeiros Como não havia ninguém na residência, a corporação não sabia se o animal era dos donos da casa. O animal não teve ferimentos

Um gato prendeu as duas patas da frente nas barras de ferro de um portão eletrônico em Goianésia, nesta quarta-feira (15), e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após os vizinhos acionarem a corporação. O felino não teve nenhum ferimento. No momento do resgate, o gato estava agitado, mas não atacou nenhum profissional, segundo informações do 1º sargento Paulo ...