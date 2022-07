Um guarda civil metropolitano de Goiânia foi preso no último sábado (9), suspeito de furtar dinheiro do caixa de uma distribuidora que era alvo de fiscalização. Imagens de câmeras mostram o momento em que o GCM Moisés Moreira dos Santos vai até o caixa, pega o dinheiro e coloca no bolso. O homem foi preso pelos próprios colegas.

A equipe da GCM atendia a uma denúncia de som alto na distribuidora do Jardim Europa, na capital, e dava suporte aos agentes da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) quando tudo aconteceu.

O dono do estabelecimento acompanhava a fiscalização de sua casa pelas câmeras de segurança e flagrou o momento em que Moisés furta o dinheiro do caixa.

O homem, então, ligou para um funcionário que comunicou o fato aos guardas civis. Eles questionaram o suspeito, que inicialmente negou, mas depois confessou ter furtado a quantia de R$ 133 e jogado em um banheiro.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil. Em nota, a GCM informou que “não compactua de forma alguma com desvio de conduta dos seus agentes” e que o “agente em questão foi conduzido pela própria GCM à Central de Flagrantes.”

A corporação também afirmou que “está colaborando com a investigação da Polícia Judiciária.”

Audiência de custódia e reincidência

O GCM Moisés passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (11). No termo de apresentação de pessoa presa em flagrante delito, o juiz estipula uma fiança no valor de R$ 2 mil para a soltura, sob as condições de não se mudar de residência, não frequentar “locais de má fama” e comparecer em juízo nas datas estipuladas.

O documento ainda destaca que, em consulta às certidões de antecedentes criminais, verificou-se que o GCM responde a outros procedimentos em tramitação na 2ª Câmara Criminal, “sendo reincidente.”

A reportagem tentou contato com a defesa de Moisés, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto.

Leia também:

Prefeito veta ampliação de funções da Guarda Civil de Goiânia

GCM terá concurso com 700 vagas e salário de R$ 3.100