Cidades GCM de Goiânia já atua como agente de trânsito Órgão municipal participa de campanha com o Detran-GO na volta às aulas e programa outras ações. MP-GO analisa caso

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) começou nesta segunda-feira (23) a atuar na fiscalização e orientação do trânsito nas ruas de Goiânia. Em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), guardas civis trabalham em ações educativas com pais e alunos em frente a unidades de ensino públicas e privadas, na campanha Volta às Aulas. Apesar de estar...