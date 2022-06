A Polícia Civil (PC) realiza, nesta quarta-feira (29), buscas no interior de Goiás pelo paradeiro de Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, investigado por matar o dono de farmácia e ex-sogro João do Rosário Leão, de 63. O homem já é considerado foragido, e conforme apurado pela reportagem, as buscas se concentram principalmente em Joviânia, no Sul do estado, município onde ele tem família e cujo o tio é prefeito.

Um mandado de prisão temporária já foi expedido contra Felipe, mas segundo o delegado Rhaniel Almeida, “já há requisitos para um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado”.

Almeida informou também que a PC já realiza os trâmites para inserir Felipe no banco de dados da Interpol (The International Criminal Police Organization), caso ele tente fugir do país.

Além de Joviânia, município cujo prefeito é Renis Gonçalves, tio de Felipe, as polícia faz buscas em Piracanjuba, Goiânia e Cristianópolis.

Promessa de rendição

À reportagem, o advogado de defesa de Felipe, Júlio de Brito, informou que se reuniria com a família de seu cliente ainda nesta quarta-feira (29) para decidir sobre a apresentação dele às autoridades.

No entanto, de acordo com o delegado, ainda não há previsão de dia ou horário para isso acontecer.

Testemunhas aguardadas

Nesta tarde (29), duas pessoas devem ser ouvidas na delegacia. Uma delas é o dono do carro usado pelo suspeito no dia só crime, um Fiat Palio branco.

O delegado disse que o suspeito deixou o carro para vender em uma loja e usou esse veículo emprestado.

