Foi preso nesta quarta-feira (29), em Goiânia, Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, suspeito de matar a tiros dentro uma farmácia de Goiânia o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos. O homem era ex-namorado de uma das filhas da vítima, Kennia Yanka, e foi filmado no momento do crime pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Informações preliminares dão conta que familiares estavam na casa, no Conjunto Riviera, onde Felipe foi encontrado, e o acobertavam. Inclusive a mãe do suspeito estaria no local. A polícia relatou que Felipe não reagiu à prisão. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e em seguida será levado para a Delegacia de Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

Mais de 20 policiais estavam mobilizados na procura pelo suspeito, inclusive no interior. A família da vítima chegou a oferecer recompensa de R$ 10 mil por informações de Felipe.

O crime ocorreu na manhã da última segunda-feira (27) em uma farmácia localizada na avenida T-4, no setor Bueno, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostraram quando Felipe Gabriel se aproximou do balcão e disparou contra João do Rosário Leão.

A vítima chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos.

Na tarde desta terça-feira (27), o advogado de Felipe, Júlio de Brito, foi até a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) e perguntou se o suspeito poderia se entregar em uma delegacia do interior. "Ele não quer se esconder, quer responder à Justiça. Mas não quer correr riscos e está se sentindo ameaçado”, afirmou em entrevista à imprensa na ocasião.

Leia também:

- Homem é baleado dentro de farmácia no Setor Bueno, em Goiânia

- Vídeo mostra momento em que dono de farmácia é baleado, em Goiânia

- Suspeito de balear pai da ex em farmácia responde a processos por ameaça e violência contra mulher

- Suspeito ligou para avisar que mataria sogro minutos antes de ir para farmácia, em Goiânia

- Em vídeo, suspeito de matar policial aposentado ameaça família: “Mato todo mundo e me mato”

Investigação

A polícia suspeita que Felipe tenha tido acesso às informações do boletim de ocorrência registrado pelo ex-sogro, pois ele ligou para a ex-namorada e disse que mataria o pai dela porque ele havia acabado com a vida dele. Após cometer o crime, o suspeito ainda retornou a ligação para a ex-namorada, que tentava avisar o pai, para dizer que também iria atrás dela.

A PC vai investigar como o suspeito teve acesso tão rápido às informações que haviam sido registradas na ocorrência.

Processos por ameaça e violência contra a mulher

Felipe Gabriel possui três processos contra ele no sistema judiciário goiano. Todos eles são relacionados à ameaças e crimes contra a mulher.

O homem de 26 anos que foi até a farmácia onde João do Rosário estava trabalhando é réu em um processo por ameaça, que foi registrado na comarca de Aruanã em novembro de 2020. Em janeiro de 2021, uma mulher em Goiânia conseguiu medidas protetivas contra ele baseadas na Lei Maria da Penha.

O processo que consta o suspeito como réu também foi registrado em Goiânia e consta que o homem responde judicialmente por crimes contra a fé pública, supressão de documentos, crimes contra a liberdade pessoal, ameaça e violência doméstica contra a mulher.

Arma do crime

Ao POPULAR, o advogado de uma ex-namorada de Felipe, Rodrigo da Silva Santos, contou que o suspeito andava armado se passando por policial penal. A polícia confirmou que o suspeito já fez parte do programa militar voluntário (Simve) e que foi vigilante penitenciário temporário, mas afirmou que a arma cadastrada no nome dele deveria ser usada apenas para praticar tiro esportivo.

Mesmo tendo um registro para Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), a Polícia Civil (PC) confirmou que Felipe manipulava e usava a arma de fogo em diversos momentos. Como no último sábado (25), quando o suspeito teria realizado disparos durante uma festa junina e ameaçado a família de João do Rosário, que registrou um Boletim de Ocorrência na manhã de segunda-feira (27).