O investigado por matar o dono de farmácia João do Rosário Leão, de 63 anos, foi transferido para o Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia, na tarde da última segunda-feira (4). Até então, Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26, estava detido na carceragem da Delegacia de Capturas. O homem responde pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

Felipe foi preso no dia 29 de junho, após ser considerado foragido da Justiça. Ele foi capturado em uma casa no Conjunto Riviera, em Goiânia. Na ocasião, ao perceber a chegada da polícia, ele tentou se esconder na cozinha. A arma usada no crime estava envolvida em uma sacola plástica dentro de uma caixa, junto com outras em um dos cantos do cômodo.

No dia 1º de julho, Felipe passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pela Justiça.

Violência doméstica

Além do inquérito de homicídio, Felipe responde a um por violência doméstica. No início deste mês, a delegada responsável por esse inquérito, Cybelle Tristão, ouviu Felipe e Kennia Yanka, filha de João do Rosário e ex do investigado, e afirmou que há elementos que indicam que o relacionamento amoroso era conturbado.

Segundo ela, havia abuso “dos dois lados” com cobranças de atenção e “mensagens de ciúmes”. Além disso, o suspeito teria dito que Yanka o ameaçava de morte caso eles terminassem a relação.

Relembre o crime

No dia 27 de junho, segundo a polícia, Felipe Gabriel entrou em uma farmácia localizada na avenida T-4, no setor Bueno, e matou a tiros João do Rosário Leão, pai de sua ex-namorada.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Felipe Gabriel se aproxima, às 11h01, e dispara. Depois, salta sobre o balcão e atira novamente. “Meu pai caiu aos meus pés”, afirmou Kennia Bianka, irmã de Kennia Yanka (ex do suspeito).

A vítima chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito poucas horas depois.

Leia também:

Investigado por atirar em dono de farmácia teria acesso contínuo a registros de ocorrências

PM abre processo disciplinar contra soldado que compartilhou sistema de BO com Felipe Gabriel