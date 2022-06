Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, preso nesta quarta-feira (29), chegou à Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) no início da noite e preferiu não falar com a imprensa. Ele é suspeito de matar a tiros dentro uma farmácia de Goiânia o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos. O homem era ex-namorado de uma das filhas da vítima, Kennia Yanka, e foi filmado no momento do crime pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O suspeito será ouvido na delegacia. Antes, ele passou por exames no Instituto Médico Legal (IML). Informações preliminares dão conta que familiares estavam na casa onde ele foi encontrado, no Conjunto Riviera, e o acobertavam. Inclusive a mãe do suspeito estaria no local. A polícia relatou que Felipe não reagiu à prisão.

Mais de 20 policiais estavam mobilizados na procura pelo suspeito, inclusive no interior. A família da vítima chegou a oferecer recompensa de R$ 10 mil por informações de Felipe.

O crime ocorreu na manhã da última segunda-feira (27) em uma farmácia localizada na avenida T-4, no setor Bueno, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostraram quando Felipe Gabriel se aproximou do balcão e disparou contra João do Rosário Leão.

A vítima chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

- Suspeito de matar dono de farmácia estava escondido na casa da família, em Goiânia

- Genro filmado matando dono de farmácia é preso

- Assassinato da farmácia ocorreu 60 minutos após registro de BO contra agressor