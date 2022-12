Cidades Genro filmado matando dono de farmácia passa por primeira audiência nesta quinta, em Goiânia O crime aconteceu no dia 27 de junho na Avenida T-4, no Setor Bueno, quando Felipe Gabriel Jardim Gonçalves entrou na farmácia em que o ex-sogro trabalhava e atirou contra ele

A primeira audiência do caso do aposentado morto pelo ex-genro em uma farmácia de Goiânia será realizada nesta quinta-feira (1°), às 13h30. O crime aconteceu no dia 27 de junho na Avenida T-4, no Setor Bueno, quando Felipe Gabriel Jardim Gonçalves entrou na farmácia em que o ex-sogro trabalhava e atirou contra ele. Felipe, de 26 anos, foi denunciado pelo promotor de Jus...