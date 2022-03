Cidades Genro tenta matar sogro duas vezes em menos de 24 horas para ficar com herança em Itaberaí Suspeito foi preso e confessou o crime com a intenção de quitar dívidas com comerciantes da região

Suspeito de tentar matar o sogro duas vezes em menos de 24 horas, um homem de 40 anos foi preso na quinta-feira (24) em uma fazenda de Itaberaí, na região Noroeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, Wene Divino da Silva tentou envenenar o jantar do idoso de 73 anos e, durante a madrugada do dia seguinte, simulou um roubo. As investigações apontaram que a primeira tentat...