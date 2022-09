Cidades Gerente da Anvisa defende proibição de cigarro eletrônico, mas minimiza alcance no Brasil Stefania Piras afirma que prevalência ainda é baixa na comparação com outros países

A gerente-geral de fiscalização de produtos fumígenos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Stefania Schimaneski Piras, minimizou nesta quinta-feira (1º) o alcance dos cigarros eletrônicos no país, porém reforçou a importância da proibição. No mesmo dia, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, mandou 33 empresas suspen...