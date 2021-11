Cidades Gerente de fazenda é suspeito de furtar mais de 300 cabeças de gado do patrão em Goiás Após os furtos, ele teria vendido os animais para outros dois criadores

O gerente de uma fazenda de Goiás é suspeito de furtar mais de 300 cabeças de gado do patrão e vender os animais para outros dois criadores. Os compradores, segundo a Polícia Civil, teriam emitido documento e notas fiscais do gado para então venderem os animais para produtores rurais que não sabiam do esquema. Na semana passada, a polícia realizou a Operação Duplic...