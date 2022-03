Cidades Gerente e engenheiro são indiciados por morte de criança que caiu de toboágua em Caldas Novas Delegado Rodrigo Pereira, da DPCA da cidade, entendeu que os dois agiram culposamente para que o caso ocorresse

O gerente do Clube DiRoma e o engenheiro responsável do parque aquático foram indiciados pela morte de Davi Lucas, de oito anos de idade, no dia 13 de fevereiro deste ano. O delegado Rodrigo Pereira, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caldas Novas, disse que ambos atuaram de maneira culposa, agindo com imperícia, negligência e imprudência. Na fala d...