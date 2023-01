Cidades Gestores da saúde em Goiás esperam que nova ministra foque em vacinação Reforço no incentivo à imunização e aumento dos recursos para a saúde mental estão entre os pontos que merecem atenção, apontam autoridades regionais

As principais autoridades de Saúde de Goiás têm a expectativa de que a nova gestão do Ministério da Saúde reforce as ações de incentivo à vacinação e fortalecimento do Programa Nacional de Imunização (PNI). O aumento dos recursos destinados ao tratamento de pacientes psiquiátricos e a humanização da luta antimanicomial também são ansiados. A nova ministra da Saúde, Nísia Trin...