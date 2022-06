Cidades Gigantes e vandalizadas, gameleiras de Goiânia pedem socorro Espécie, que tem exemplares com mais de 60 anos na capital, sofre com agressões. Para Amma, responsabilidade é coletiva

Moradores e comerciantes cobram o apoio da Prefeitura na conservação de gameleiras em Goiânia. As árvores da espécie de grande porte que estão na capital têm em torno de 60 anos, e podem ultrapassar os 20 metros de altura e 4 de diâmetro, além de possuírem uma copa vasta de folhagem que divide espaço com longos cipós. As raízes são extensas e grossas, de aparência co...