Cidades Goiás é o sexto com mais casos da varíola dos macacos no País Estado confirmou 14 novos registros da doença nesta segunda-feira, aumento é de 133% em relação ao verificado na semana anterior. Pesquisadora esclarece sobre vírus

Apenas nesta segunda-feira (1º), Goiás confirmou 14 novos casos de monkeypox, conhecida inicialmente como varíola dos macacos, o que representa um aumento de 133% se comparado com o número de novos registros dos últimos sete dias, quando foram confirmados seis infectados entre os dias 25 e 31 de julho. Ao todo, são 32 casos em Goiás. De acordo com dados do Ministério ...