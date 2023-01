Cidades Goiás é vice-líder em trabalho escravo: em 2022 foram 271 casos Estado fica atrás apenas de Minas Gerais. Atividades de apoio à agricultura figuram no topo dos problemas encontrados pela fiscalização

O chão esburacado, sobre ele um colchão de espuma, paredes sujas e rachadas embaixo de um teto avariado. A cena descreve muitos dos locais onde repousa quem é resgatado em condições análogas à escravidão. No ano passado, foram 271 pessoas atendidas nesta situação pela fiscalização do trabalho em Goiás. O estado ficou atrás apenas de Minas Gerais, com 1.070 registros. ...