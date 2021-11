Cidades Goiás adere a plano que visa redução de 50% de mortes no trânsito até 2028 Plano Nacional pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito tem meta de implementar ações transversais para preservar até 86 mil vidas

Goiás está entre os estados que assumiram compromisso para reduzir 50% das mortes no trânsito até 2028. Entre as ações, se comprometeu a realizar campanhas, investir em infraestrutura viária e capacitação dos profissionais que atuam diretamente com motoristas e pedestres. Dados mostram que acidentes de trânsito são a terceira causa de mortes prematuras no País. Em Goiás, c...