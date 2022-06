Cidades Goiás amplia leitos para Covid-19 após aumento de casos Já os leitos pediátricos passam por reestruturação para receber pacientes regulares e com o novo coronavírus

Diante do atual cenário epidemiológico, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) decidiu ampliar os leitos direcionados aos pacientes com Covid-19. São 101 novos leitos, sendo 66 para pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 35 de enfermaria. Ao todo, são 176 vagas destinadas ao enfrentamento da doença na rede estadual. Como noticiado pelo POPULAR, no úl...