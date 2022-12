Cidades Goiás asfaltos é multada em R$ 400 mil por vazamento de óleo que contaminou córrego em Aparecida Além do valor estipulado, a empresa deverá reparar os danos provocados por meio da retirada do solo, que também foi contaminado, e realizar a drenagem no leito do rio

A empresa Goiás Asfaltos foi multada em R$ 400 mil por dano ambiental, em virtude do vazamento de óleo provocado pelo superaquecimento de um tanque de massa asfáltica utilizado pela usina, na região do córrego Almeida, que desagua no ribeirão Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. Além do valor estipulado, a empresa deverá reparar os danos provocados, por meio da retirada d...