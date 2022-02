Cidades Goiás atinge recorde de inventários durante pandemia, Crescimento no registro de partilhas ocorre simultaneamente à grande elevação dos óbitos decorrentes de complicações da Covid-19 no estado

O alto número de mortes provocado pandemia da Covid-19 pode estar associado ao fato de que a quantidade de inventários realizados em 2021 batesse recorde nos cartórios de Goiás. O aumento de 29% em comparação com 2020, primeiro ano da crise sanitária no Brasil, foi o maior desde a implementação dos processos do tipo nos cartórios nacionais, em 2007. Após o levantamento ...